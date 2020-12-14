  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:26:52 -
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binin altına düşerken, Çin yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıktığı sınır şehri Dongning'de toplu test uygulamasına başladı, Güney Kore hükümeti vaka sayısındaki artış nedeniyle başkent Seul ve çevresinde 150 yeni test merkezi kurmaya karar verdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 338 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 143 bin 393'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 27 bin 336 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 884 bin 716'ya çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 388 bin 159 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı 16 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vaka ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde tespit edildi.

Heilongjiang eyaletinde son günlerde yerel kaynaklı vakaların artmasının ardından Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de hafta sonu 3'üncü seviye acil durum ilan edildi. Tedbirler kapsamında metropol bölge ile kırsaldaki iki köyde vatandaşlara toplu test uygulanmaya başlandı, son 24 saatte Kovid-19 testi negatif çıkmayanların şehirden ayrılmaları yasaklandı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 741 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 794 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 718 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 43 bin 484'e çıktı.

Ülkedeki günlük vaka sayısı dün ilk kez 1000'in üzerine çıkmıştı.

Yetkililer, artan vakalar ve çok sayıda vakanın bulaşma zincirinin başlangıcının tespit edilememesi nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısının artırılacağını, bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezinin kurulacağını bildirdi.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 587'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu
Dünya

İran Meclisi karıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kavgaya sebep oldu

İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbaycanlı milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay