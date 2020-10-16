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Aktüel Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:30:13 -
Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 92 yaşında hayatını kaybeden amcası Hilmi Kurtulmuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Hilmi Kurtulmuş için Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Merhum için dua edildi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merhumun oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile yakınları saf tuttu.

Namazın ardından cenaze defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü. Numan Kurtulmuş da amcasının tabutuna cenaze aracına taşındığı sırada omuz verdi. Kurtulmuş daha sonra taziyeleri kabul etti.

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