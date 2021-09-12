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Gündem Hilal Kaplan'dan bakanlığa 'Yılmaz Güney' tepkisi! Eşinin başındaki bardağa ateş eden caniye feministler hala susacak mı?
Gündem

Hilal Kaplan'dan bakanlığa 'Yılmaz Güney' tepkisi! Eşinin başındaki bardağa ateş eden caniye feministler hala susacak mı?

Gazeteci Yazar Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eşinin başının üstüne bardak koyup ateş eden hakim katili Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi. Diğer taraftan Yılmaz Güney'in bu psikolojik işkencesine feministlerin susmaya devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 03:59:00 -
Hilal Kaplan'dan bakanlığa 'Yılmaz Güney' tepkisi! Eşinin başındaki bardağa ateş eden caniye feministler hala susacak mı?

Gazeteci Yazar Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eşinin başının üstüne bardak koyup ateş eden hakim katili Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösterdi.

Hilal Kaplan, solcuların 'Çirkin Kral' diye methiyeler dizdiği Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadesine yer verdi.

Bu paylaşımı alıntılayan ve bakanlığın paylaşımına tepki gösteren Kaplan, "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" dedi.

Feministler Yılmaz Güney'e hala susacak mı?

Yılmaz Güney, Eşrefpaşalı filmindeki bir sahnede, gerçek mermiyle, baskı yaptığı kadın oyuncu eşi Nebahat Çehre'nin başındaki bardağa ateş etmişti. Çehre, korkudan şoka girmiş ve dakikalar sonra kendisine gelince ağlama krizine girmişti.

Kadın oyuncuya yapılan bu psikolojik işkenceye feministlerin hala susup susmayacağı merak konusu oldu.

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