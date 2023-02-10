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Medya Hilal Kaplan resmen çılgına döndü! Bunlar tam bir soytarı
Medya

Hilal Kaplan resmen çılgına döndü! Bunlar tam bir soytarı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, deprem bölgesindeki çalışmalar hummalı bir şekilde ve büyük bir özveriyle yürütülürken; ülkedeki her türlü acı ve felaket üzerinden siyaset devşirmeyi bir alışkanlık hale getiren çevreleri "siyasi soytarı" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:28:00 -
Hilal Kaplan resmen çılgına döndü! Bunlar tam bir soytarı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, deprem bölgesindeki çalışmalar hummalı bir şekilde ve büyük bir özveriyle yürütülürken; ülkedeki her türlü acı ve felaket üzerinden siyaset devşirmeyi bir alışkanlık hale getiren çevreleri "siyasi soytarı" olarak nitelendirdi. Söz konusu "soytarıların" 24 saatten fazla suskun kalamadığına dikkat çeken Kaplan, "Sahte basın kartı taşıyan sözde 'gazeteciler' ve enkaz altında kalanlarla dalga geçenlerin gözaltına alınmasının hesabını bile hükümetten sormaya başladılar" ifadelerini kullandı. 

 

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