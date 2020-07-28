Hilafet çağrısı kimyalarını bozdu

yeniakit.com.tr Osmanlı Devleti, yüz yıllarca peygamber varisliği görevini üstlenerek Hilafet makamını en iyi şekilde temsil etti. Müslümanları tek bir millet olarak birleştiren Hilafet, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Mustafa Kemal’in emriyle ilga edildi. Önceki konuşmalarında Hilafet makamını korumak için çağrılar yapan Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra 1924 senesinde yüzlerce yıllık ulu makamı kaldırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasıyla birlikte büyük sevince boğulan dünyanın dört bir yerinden yüz binlerce Müslüman, konuyu Hilafet’e getirip tekrar ulu makamın ihya edilmesi gerektiği yönünde çağrılar yaptı.

Türkiye’de yayın yapan Gerçek Hayat dergisi de, 27 Temmuz’da çıkan sayısında Hilafet çağrısında bulundu. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” ifadelerine yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasıyla birlikte ayarları şaşıran ve günden güne güç kaybeden Kemalistlerin, derginin kapağında yer alan Hilafet çağrısının ardından kimyaları iyice bozuldu.

Sözcü ve BirGün’ün hazımsızlığı

Memleket muhaliflerinin ‘Sözcü’sü, bugün, “Atatürk 96 yıl önce kaldırdı, onlar geri getirmek istiyor. Hilafet çağrısı” manşetiyle yayınlandı.

Haberde, “İktidara yakın bir grubun çıkardığı dergide, Hilafet için toparlanın çaprısı yapıldı. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyeti hedef alan çağrı büyük tepki çekti.” ifadelerine yer verildi. Kemalist Sözcü’nün, Gerçek Hayat’a gelen destekten bahsedemediği görüldü.

BirGün ise, “İktidarın sığındığı son kale hilafet” manşetini attı. Paçavra, anket sonuçlarına rağmen AK Parti’nin oy kaybettiğini iddia ederek, Hilafet çağrısının ‘oy için’ yapıldığını öne sürdü. Manevi değerleri sadece seçim sürecinde oy toplamak için hatırlayan Kemalistlerin, yılın 365 günü dini konularla gündeme gelen mütedeyyin AK Parti’yi kendileri gibi zannetmesi şaşırtmadı.