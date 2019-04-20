Hikmet Karaman: “İlk 45 dakikada her şeyin olduğu bir maç”

Galatasaray deplasmanında 3-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından konuştu. Maçta ilk 45 dakikada her şeyin olduğunu söyleyen Karaman, Umut Bulut’un da köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti.

Galatasaray’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadelenin değerlendiren Karaman, “İlk 45 dakikasında bütün olayların olduğu bir maç izledik. Şampiyonluğa oynayan bir Galatasaray. 1 hafta önce Fenerbahçe maçında rakibin 10 kişi kalmasıyla oynadığı oyun, rakibin güçlü yanları, bizim güçlü yanlarımız, ne gibi hamleler yapabiliriz gibi düşünceler içinde maça başladık. Gol attıktan sonra çok çabuk gol yedik. 1-1’den sonra 3 tane önemli pozisyonumuz var. Arda Kardeşler’e devre arasında kırmızı kart olabilir, penaltı olabilir ama oyunun bir bölümünde Sapunaru’ya yapılan hareketi değerlendirmesinin farklı olabileceğini söyledim. Geçen hafta bizim VAR hakemimizde Arda Kardeşler ve geçen hafta 2 penaltı pozisyonunda Halis Özkahya’yı VAR’a bile çağırmadı. Umut’un köprücük kemiği kırıldı. Ben önümüzdeki hafta nasıl bir 11’le maça çıkacağım, bunun peşindeyim. Biz 3-2’yi yapsak, son 10 dakikada Galatasaray’a zorluk yaşatabilir miydik? İlk 45 dakikasında her şeyin olduğu mücadelede rakibimize mağlup olduk, Galatasaray’ı tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.