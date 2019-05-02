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Hidayet Türkoğlu: “İnşallah şampiyonlukla bitirir ve kupayı ülkemize getirirler”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile ilgili, “İnşallah şampiyonlukla bitirir ve kupayı ülkemize getirirler” dedi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 23:02
Hidayet Türkoğlu: “İnşallah şampiyonlukla bitirir ve kupayı ülkemize getirirler”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile ilgili, “İnşallah şampiyonlukla bitirir ve kupayı ülkemize getirirler” dedi.


Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşun gerçekleştirdiği Futbolun Süperleri ödül törenine katıldı. Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Anadolu Efes’in THY Euroleague’de Final-Four’a yükselmesini değerlendirerek, “Tabi ki çok mutluyuz. Bizim ayrı bir heyecanımız var, çünkü biz oradan yetişen eski sporcularız. Belirli bir zamanlar o kulübün başarısı için ter dökmüş insanlarız. Bunu samimiyetle söylüyorum başta Tuncay Bey ve ailesine ve tüm Anadolu Grubu’na ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok uzun yıllardır Türk basketboluna Türk sporuna inanılmaz derecede destek sağlıyorlar. Bu anlamda bu başarı bizlerden çok onlar için daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Biz de eski sporcu ve şimdi basketbolu yöneten insanlar olarak bu güzel anlara, bu tarihe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.



"İnşallah şampiyonlukla bitirir ve kupayı ülkemize getirirler"


THY Euroleague’de mücadele eden Anadolu Efes veya Fenerbahçe Beko’nun kupayı Türkiye’ye getirmesini istediğini aktaran Türkoğlu, “Tek üzüntümüz ikisinin de yarı finalde karşılaşması, keşke finalde karşılaşsaydı. Ülke olarak hepsiyle gurur duyuyoruz ama finalde de ayrı bir heyecan yaşardık. Şimdi tek burukluğumuz, birisinin finale çıkacağı inşallah o da şampiyonlukla bitirir ve ülkemize kupayı getirirler. 2017’de Fenerbahçe bunu yapmıştı. İlk başta Aziz Başkan’la gelen, spora verilen destek daha sonra Ali Bey’le devam eden bu istikrar, başarıları getiriyor. Tuncay Bey ve Özilhan Ailesi uzun yıllardır spora destek veren insanlar, sonunda da bu başarıları elde etmeleri bizi çok mutlu etti. İki takımımıza da gönülden başarılar diliyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz, iki gurur kaynağımız ikisi de yarı finalde oynuyor. Tek beklentimiz birisinin şampiyon olup, birisinin de üçüncü olarak ülkemize dönmesidir. Türk basketboluna değer verdikleri için iki kulübümüze ve FIBA organizasyonunda da bizi başarıyla temsil eden diğer tüm kulüplerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bunlar onların başarısıdır, onların yaptığı yatırımlar sonucunda bu başarılar geldi. Biz federasyon olarak sadece en iyi şekilde performans sergilemeleri için onlara destek oluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 23:02
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