Genellikle bir sağlık sorunu olarak algılanmayan hıçkırık ilk başta dikkate alınmasa da, uzun süren hıçkırık krizleri can sıkıcı bir hal alır. Ender rastlansa da inatçı hıçkırık olarak bilinen hıçkırık türünde bu sorun bazen aylarca devam edebilir. Diyaframın istemsiz bir biçimde kasılmasıyla hava akciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün aralıklarla yinelenen ses (hıck) olarak bilinen hıçkırık hakkında neler biliyorsunuz? Sizler için merak ettiğiniz bu soruların cevaplarını araştırdık. Hıçkırığın sebepleri neler? Hıçkırıktan kurtulmak için uygulanabilecek yöntemler var mı? İşte konunun detayları…

Zaman zaman hepimizin karşılaştığı hıçkırık sorunu, uzun sürmesi durumunda can sıkıcı bir hal alıyor. Çoğunlukla ciddi bir sorun olarak algılanmayan hıçkırık, sanılanın aksine uzun sürüyorsa beyin ve kalp gibi hayati organlardaki bir hastalığın da habercisi olabilir. İşte, hıçkırık hakkında merak edilenler…

Hıçkırık inatçı değilse, kısa sürede kendiliğinden geçer

Aşırı yemek yemekten ya da sinirsel nedenlerle, diyaframın istemsiz bir biçimde kasılmasıyla hava akciğerlere geçerken boğazdan çıkan ve düzgün aralıklarla yinelenen ses olarak tanımlanan hıçkırık, kısa sürede kendiliğinden geçer ve çoğu durumda önemsizdir. Ancak günlerce süren ve bir türlü geçmeyen inatçı bir hıçkırık ile karşı karşıyaysanız mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var.

Hıçkırık nasıl meydana gelir?

Göğüs boşluğu ile karın boşluğun birbirinden ayıran ve diyafram adı verilen kasın istem dışı kasılmasını takiben ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşan hıçkırığın oluşmasında birden fazla etken etkili olabilir.

Hıçkırığa neden olan etkenler nelerdir?

Fazla hava yutmak

Mide çok dolu olduğunda bu doluluk, kısa sürede geçecek bir hıçkırığa neden olabilir. Hızlı bir şekilde çok yemek, çok alkol almak, fazla hava yutmak, sıcak ve soğuk içeceklerin karışmasıyla mide ısısının aniden değişmesi ya da heyecanlanmak gibi durumlar da diyaframın bitişiğinde bulunan midenin şişmesine ya da gerilmesine dolayısıyla hıçkırığa neden olur.

Gülerken içimize giren hava

Güldüğümüz sırada içimize ani olarak hava çekmemiz nedeniyle hava çok hızlı bir şekilde gırtlak kapağına doğru ilerler ve diyaframla ilgili sinirleri uyarır böylece hıçkırık başlar. Bu tarz hıçkırıklar genellikle kısa süreli olur.

Kaygı ve stres bozukluğu

Stresli olmak ve can sıkıntısı gibi durumlarda hıçkırığın oluşmasına neden olur. Kaygı ve stres diyaframı uyaran hormonların salınmasına neden olur ve diyaframdaki kasılmalar tetiklenerek hıçkırık meydana gelir.

Hamilelikte de görülür

Gebeliğin devam ettiği sırada anne karnında büyümekte olan bebek, diyaframa baskı uygular ve hıçkırığa neden olabilir.

Kese kâğıdına soluyun

Kese kâğıdına soluyarak karbondioksiti alırız, bu şekilde hıçkırığı azaltabiliriz. Kendi başımıza yapılabilecek tek yöntem budur. Çok fazla ve inatçı bir hıçkırığa yakalanılması durumundaysa hekime başvurulmalıdır.

Karanfil çiğneyin

Aç karnına birkaç karanfil çiğnemek de hıçkırık için olumlu sonuç verebilir.

Nefes tutmak veya korkutmak gibi yanlış sonuçlar doğurabilecek yöntemler denemeyin

Uzmanlar toplumun birçok kesimi tarafından uygulanan nefes tutmak, soğuk su içmek, ıkınmak, korkmak, dış kulak yolunu tıkamak ve limonlu su içmek gibi yöntemlerin yanlış olduğunu ve daha farklı hastalıklara neden olabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Eğer kendiliğinden kısa sürede geçemeyen hıçkırıkla karşı karşıya kalırsanız vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz