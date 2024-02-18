Hiç beklenmeyecek yer: Kandilli Rasathanesi'ne şok!

Deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yerleşkesindeki binalar için “riskli yapı” kararı alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan İstanbul Üsküdar’da bulunan Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi kampüsünün bulunduğu alan için hazırlanan imar planın açıklama raporunda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathane Kampüsü içerisinde yer alan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin devam ettiği binalarda yapılan deprem performans analizleri doğrultusunda fiziksel ömrünü tamamlamış yapıların tespit edildiği kaydedildi.

Bu binaların “riskli yapı” raporunun bulunduğu aktarıldı. Öncelikli olarak riskli yapıların yenilenmesi ve mevzuata uygun yapılaşma yapılabilmesi için imar düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Yükseklik 5 kat olarak sınırlandırıldı

Planlama alanı yaklaşık 100 bin metrekareyi kapsıyor. Plan değişikliği ile kampüsteki binaların fiziki sınırlarıyla ilgili geometrik düzenlemeler yapıldı. Yürürlükteki imar planında park ve yol olarak belirlenen alan ile mevcut yapılaşmış ve faal olan yol ile park alanı arasında uyumsuzluklar giderildi.

Kampüs içindeki yollar düzenlendi. “Resmi Kurum Alanı-Rasathane” fonksiyonu mevcut kullanıma uygun olarak “Yükseköğretim Tesis Alanı (Rasathane)” fonksiyonu olarak değiştirildi.

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Yapılaşma şartları Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından onaylanacak ön projeye göre belirlenecek. Yükseklik 5 kat olarak sınırlandı.

Yükseköğretim alanı için 49 bin metrekare, park için 3 bin 466 metrekare, teknoloji geliştirme bölgesi için 47 bin metrekare, yollar için de 9 bin metrekare ayrıldı.

1964 yılından sonra modernleşti

Planlama alanını kapsayan Kandilli Kampüsü,1868 yılında kuruldu. 1964 yılından sonra modern bina ve tesislerine kavuştu.

1964’ten 1980 yılına kadar Kandilli Rasathanesi’nin kesintisiz çalışmasını sağlayan dört daireli rasathane personeli lojmanı, atölye ve binası, meteoroloji binası ve gözlem kuleleri, Deprem Araştırma Merkezi, güneş fiziği binası ve konferans salonu, güneş gözlem laboratuvarı, elektronik-optik alet yapım laboratuvarı ve kütüphane binası inşa edildi.

1982'de Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlandı. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanmasını takiben, daha önceki işlevlerine ek olarak deprem araştırma enstitüsü kimliğini de kazanmış ve ismi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü oldu.