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Hibe desteği alan eğitim gelişim platformu ‘TSO Akademi’ye AHİKA tarafından izleme ziyareti yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO tarafından oluşturulan "Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi" Projesi kapsamında AHiKA tarafından izleme ziyareti gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:25:35 -
Hibe desteği alan eğitim gelişim platformu ‘TSO Akademi’ye AHİKA tarafından izleme ziyareti yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir TSO tarafından oluşturulan "Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi" Projesi kapsamında AHiKA tarafından izleme ziyareti gerçekleştirildi.


Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında “Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi” isimli proje ile hibe desteği almaya hak kazanmıştı.



Proje ile bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir alan oluşturarak eğitimde hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak bir akademi kurulmasını sağlamak ve kurulacak akademi marifeti ile çeşitli, konularda eğitimler düzenlenmesini sağlayarak hem katılımcıların istedikleri konularda istedikleri eğitime ulaşmaları konusunda kolaylık sağlamak hem de nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.



AHİKA Kırşehir Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Uğur Sağlam tarafından “Eğitim Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi” projesi için izleme ziyareti gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü Pınar Demir ve Eğitim Sorumlusu Halil Ekicioğlu ile Proje dosyası ve doğrudan temin evrakları dosyası kontrol edilip bilgi paylaşımı yapıldı.

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