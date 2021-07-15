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Aktüel Heyelanda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti
Aktüel

Heyelanda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 23:37:00 -
Heyelanda mahsur kaldılar! Ekipler harekete geçti

Van-Başkale'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Van-Hakkari kara yolunun Albayrak Karakolu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen hafif ticari bir aracın heyelana kapılarak sürüklendiğini gören çevredekiler, yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 2 vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Heyelan nedeniyle kapanan yolun açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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