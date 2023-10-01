  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Heyecanlandıran gelişme! Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor
Gündem

Heyecanlandıran gelişme! Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-10-01 09:10:00 -
Heyecanlandıran gelişme! Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor

Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılında Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor. İşte haberin detayları...

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da denizlerdeki sondaj faaliyetlerini hızlandırdı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yeni keşifler için 9 Ağustos 2023'te yola çıkan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Akseki-1 kuyusunda sondaj çalışması yürütüyor. Türkiye'nin gururu Fatih Sondaj Gemisi ise Karadeniz'deki yeni lokasyonu Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı.

HEDEFE 3 BİN METREDE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Abdülhamid Han'ın görev yaptığı saha, daha önceki yıllarda Türk sismik araştırma gemileri tarafından tarandı. 2019-2020 yıllarında Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis gemileri bu sahada 2-3 boyutlu incelemeler yaptı. Bölgede çamur volkanlarına bağlı olarak hidrokarbon birikintisi olduğu görüldü ve hedefler belirlendi. Sahanın, Doğu Akdeniz'de en yüksek potansiyelin bulunduğu alan olduğu belirtiliyor. Hedefe 3 bin metrede ulaşılması bekleniyor. Bunun yanı sıra 29 Ekim'de, Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılında Akseki-1 kuyusundan müjde gelmesi bekleniyor.

KARADENİZ'DE YENİ KEŞİFLERE

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi ise Karadeniz'de Filyos-1 kuyusunda sondaja başladı. İlk görevine 29 Mayıs 2020'de çıkan Fatih, aktif olarak farklı kuyularda çalışma yürüttü. 12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih, 229 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe ve 51 bin 283 groston ağırlığına sahip. Fatih'in iki kulesinin toplam bin 750 ton yük kaldırma kapasitesi bulunuyor.

ENERJİ DİPLOMASİSİNDE ELİMİZ GÜÇLENECEK

Hem Akdeniz hem de Karadeniz'den gelecek keşif haberleri Türkiye için önemli. Çünkü 'offshore' arama, keşif ve üretim için bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Türkiye, enerji alanında derin denizlerde yeni bir alan açarak gerek enerji diplomasisinde gerek ekonomik faaliyetler bağlamında elini güçlendirecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!
O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!

Ekonomi

O doğalgaz şirketlerine kayyım atandı!

Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Yerel

Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu
Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu

Ekonomi

Bölgeden gaz fışkırıyor! Yeni doğalgaz müjdesi her an gelebilir, TPAO duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23