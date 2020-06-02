Heyecan dorukta! Formula 1’in başlayacağı tarih netleşti

Koronavirüs sebebiyle spor camiasında önemli kararlar alındı. Formula 1'in de planlaması yapıldı. Milyonlarca vatandaş Formula 1 heyecanını yaşamak için gün sayıyor. Koronavirüs önlemleri gevşetilirken Formula 1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1'in başlama tarihi açıklandı mı? Formula 1 hangi ülkede? Formula 1 ne zaman başlıyor? gibi sorulara cevaplar aranıyor.

Formula 1'de sezonun 5 Temmuz'da Avusturya GP ile başlayacağı açıklandı.

Formula 1'de takvimde yer alması planlanan 8 yarışın planlaması açıklandı.

Buna göre 5 Temmuz’da Avusturya’da başlayacak. 05 ve 12 Temmuz tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde gerçekleşecek yarışta koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler uygulanacak ve seyirci. Bir sonraki yarış ise 19 Temmuz’da Macaristan'da koşulacak. 02 ve 09 Ağustos'ta İngiltere'de yapılacak iki yarışın ardından 6. ve 7. yarışlara İspanya ile Belçika ev sahipliği yapacak.

Takvimde bulunan bir sonraki mücadele 6 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek.