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Kadın - Aile Heybeli Çorba tarifi
Kadın - Aile

Heybeli Çorba tarifi

Tadı damaklarda kalacak Ege yöresine ait Heybeli Çorba tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:34:00 -
Heybeli Çorba tarifi

Tadı damaklarda kalacak Ege yöresine ait Heybeli Çorba tarifi.

Malzemeler

  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 1,5 su bardağı kuru börülce
  • 1 su bardağı iri bulgur
  • 5 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Kurutulmuş biber(süslemek için)

Yapılışı

Kuru börülceyi akşamdan suya koyun. Börülcelerin suyunu süzdükten sonra bir tencerede kaynamış suyun içerisine koyun ve pişirin. Soğanları yemeklik ince doğrayın. Tencerede yağ ve soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Biber ve domates salçasını karıştırarak 1 dk kadar kavurun. Pişen börülceleri ve 5 bardak suyu ilave edin. İsteğe göre tuzu ilave edin zaman zaman karıştırarak kısık ateşte 15-20 dakika koyulaşana kadar pişirin. İsteğe göre çorbanın üzerine kurutulmuş biberleri ufalayarak ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun

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