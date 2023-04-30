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Gündem Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i değil seni de mağlup edeceğiz
Gündem

Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i değil seni de mağlup edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-04-30 08:21:00 -
Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i değil seni de mağlup edeceğiz

Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde seçmenlerle buluşan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi'nde seçmenlerle buluştu.

 

BU MİLLET ASİL BİR MİLLETTİR

Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, herkesin, ne kadar insan tanıyorsa hepsine ulaşmak durumunda olduğunu vurgulayarak, ''Bu seçim, Türkiye'nin ve etrafımızdaki coğrafyanın en önemli seçimidir. Onun için size söyleyeceğim şudur: Bu memleket Müslümanlığın bayraktarıdır. Bu memleket vicdanın bayraktarıdır. Bu memleket adaletin bayraktarıdır. Bu ülke büyük bir ülkedir. Bu millet asil bir millettir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek çekidüzen mesajı verdiğine işaret ederek, "Sünni'nin, Kürt'ün, Roman'ın, Boşnak'ın, Arnavut'un, Çerkez'in, her birinin kendisini ifade edebildiği bir Türkiye'de buluştuk. Dünya tersine giderken biz ilerlemeye gittik. Allah'ınızı severseniz, Tayyip Erdoğan size emanettir." ifadelerini kullandı.

 
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Soylu, 14 Mayıs'la ilgili yaptığı nitelemeye ilişkin de şunları söyledi:

"Çıkmış dün Kılıçdaroğlu'nun avaneleri, işte neymiş 14 Mayıs için 'Bir darbe' demişiz. Ben demiyorum ki. Adam oturmuş plan yapıyor. Diyor ki '15 Temmuz'da beceremedik. HDP'yi, LGBT'yi bütün her birini bir araya getireceğiz ve Tayyip Erdoğan'ı mağlup edeceğiz'. Türkiye'nin seçimi Amerika'ya mı düştü? Hey Biden, biz sadece bay bay Kemal'i sandıkta mağlup etmeyeceğiz, seni de mağlup edeceğiz."

 

İçişleri Bakanı Soylu, seçim gecesine ilişkin öngörüsünü de ''Allah nasip edecek, 14 Mayıs gecesi bu millet Türkiye Yüzyılı yolculuğuna başlayacak. Reis, adeti olduğu gibi balkon konuşmasına çıkacak. Tam o esnada Avrupa'nın liderleri arayacaklar. 'Balkon konuşmasına çıkmadan önce Tayyip Reis'le konuşabilir miyiz?' diyecekler." sözleriyle aktardı.

 

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