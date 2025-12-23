Hevsel’in Çiçekleri Projesi kapsamında 20 akülü sandalye teslim edildi

Düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, Bağlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, Hevsel’in Çiçekleri Projesi Koordinatörü Yahya Kamçı’nın yanı sıra yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Şube Müdürü Zülfü Özkan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında 20 akülü aracı öğrencilere ve yetişkinlere hediye ettiklerini belirterek, “Onları mutlu edebilmiş, hayatlarına bir nebze de olsa destek olabilmişsek ne mutlu bize. Proje kapsamında bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Proje Koordinatörü Yahya Kamçı ise Diyarbakır genelinde yaklaşık 5 bin 400 yetim ve öksüz kişiye çeşitli hediyeler ulaştırdıklarını, bunun yanında okullarda eğitim gören engelli bireylere normal ve akülü tekerlekli sandalyeler verdiklerini ifade etti. Kamçı, “Bu vesileyle, Ankara'dan Mustafa Şahin Bey'in değerli katkı ve hediyeleriyle 20 öğrencimizin ve ailesinde engelli bulunan ebeveynlerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun gidermiş olduk. Bu destek sayesinde kardeşlerimiz evde eğitim yerine okullarına giderek kendi sınıflarında eğitimlerini sürdürebilecek. Bunun gerçekleşmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Desteklerinden dolayı Mustafa Şahin'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Akülü sandalye teslim alan engelli bireylerden Miraç Güney Baykal da duygularını paylaşarak, “Çok teşekkür ederim. Dışarıya çıkamıyordum, çok zorlanıyordum. Artık çok rahat bir şekilde dışarıya çıkabileceğim. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bir diğer engelli birey Nizam Kaya ise torunuyla gezmek istediğini ancak koltuk altı değnekleriyle bunu yapamadığını anlattı. Akülü sandalyesiyle torunuyla tur atan Kaya, “Ben bugüne kadar hangi yardımlaşma faaliyetine gittiysem, herkes bana 'Sana bir sandalye verelim' dedi. Ben de hep şunu söyledim 'Sandalyeyi veriyorsunuz ama beni kim sürecek?' Çocuklarım beni süremez. 60 yıldır bu koltuk değneklerinin altında gidip geliyorum. Kollarım şişti, ayaklarımda artık güç kalmadı. Engelli olduğumuz için. Dünya benim oldu, keyfim yerime geldi. Sağ olsun, Ankara'da yaşayan Mustafa Şahin isimli değerli bir ağabeyimiz bu konuda bize destek oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Yardım ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun gibi nice insanların da engellilere destek olmasını temenni ediyorum; bu bizleri gerçekten çok mutlu eder” dedi.

Akülü sandalyelerin dağıtımının ardından program, pasta kesimiyle sona erdi.