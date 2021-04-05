Hesap vakti geldi... Bildiri yayınlayan darbeci amirallere gözaltı!

Milli iradeye hadsizce parmak sallayan emekli askerlerin hesap verme vakti geldi.

Emekli amirallerin kalema aldığı darbe imalı bildirinin yankıları sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

10 isim için gözaltı kararı

Savcılık, soruşturma kapsamında Cem gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı.

Harekete geçen güvenlik güçleri söz konusu isimlerin evlerinde arama başlattı.

Cem Gürdeniz gözaltına alındı

Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'amiraller bildirisi'yle ilgili açıklama: Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir.

Soruştuma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Bildiride imzası olan 104 emekli amiralin isimleri şöyle:

Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Nazif Özdağdeviren, Işık Biren, Ahmet Şenol, Hasan Hoşgit, Vedat Ersin, Metin Açımuz, Atilla Kezek, Nurhan Kahyaoğlu, Önder Çelebi, Metin Poyrazlar, Mücahit Şişlioğlu, Engin Baykal, Hüseyin Çiftçi, Atilla Kıyat, Vehbi Alpman, Celal Parlakoğlu, Mustafa Ekmel Özdengil, Serdar Dülger, Abdullah Mete, Ertan Demirtaş, Orhun Özdemir, Ersin Güler, Nadir Kınay, Hüseyin Hoşgit, İlker Güven, Baha Eren, Abdullah Gavremoğlu, Şükrü Bozoğlu, Hakan Ercan, Mesut Özel, Taner Ezgü, İbrahim Akın, Ömer Akdağlı, Mehmet Otuzbiroğlu, Taner Balkış, İzzet Artunç, Hakan Eraydın, Mehmet Ali Çınar, Deniz Dağlılar, Yalçın Ertuna, Türker Ertürk, Aydın Canel, Sami Örgüç, Yalçın Kavukçuoğlu, Nazım Çubukçu, Ahmet Aksoy, Can Erenoğlu, Doğan Hacipoğlu, Abdullah Akgül, Aziz Öztürk, A.Serdar Akınsel, İlker Güven, Mustafa İpteş, Caner Bener, Nejat Berksun, Kadir Sağdıç, Tayfun Tansan, İskender Yıldırım, Ali Yüksel Önel, Uğur Yiğit, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Bülent Bostanoğlu, Murat Bilgel, Cengiz Alpözü, Serdar Okan Kırçiçek, Tufan Mimir, Turgut Tufan, Turhan Özer, Alper Tezeren, Mustafa Ültanur, Ruhsar Sümer, Cemal Üren, Gündüz Alp Demirus, Deniz Cora, Gürkan İnan, Atilla Tonguç, Mustafa Karasabun, Erol Yüksel, Özbek Gürgün, Bülent Olcay, Nejat Güldiken, Turgay Erdağ, İsmail Taylan, Aydın Gürül, Raif Naldemir, Numan Alansal, Tanzar Dinçer, Erol Adayener, Haluk Sayın, Ferhat Ferhanoğlu, Mehmet Ali Özgüven, Ali Sadi Ünsal, Doğan Denizmen, Taner Akkaya, Necati Kurt, Tayfun Uraz, Engin Heper, Hayati Bilgiç, Hasan Nihat Doğan, Ömer Bayram Çetin, Mithat Kemal Algül.