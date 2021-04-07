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Gündem Hesap sorulmazsa ‘cuntacı kafa’ cesaretlenir!
Gündem

Hesap sorulmazsa ‘cuntacı kafa’ cesaretlenir!

Gece yarısı bildiri yayınlayan emekli cuntacılardan mutlaka hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Hukukçu Yakup Alar, “Darbe yargılamaları hızlı, seri ve cezaları oldukça caydırıcı olmalıdır” derken, emekli Albay Ersan Ergür, “Deşifre olanlar hukuk önünde en ağır cezaya çarptırılmalıdırlar ki benzer şeylere cüret edemesinler” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 09:23:00 -
Hesap sorulmazsa ‘cuntacı kafa’ cesaretlenir!

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Emekli cuntacıların siyasi iradeyi darbe yapmakla tehdit ettikleri gece yarısı bildirisinin tepkileri sürüyor. 28 Şubatçıların ve Balyozcuların yeterli hukuki cezaları almaması nedeniyle cüret bulan tekaüt cuntacılar hiçbir gündem konusu olmadığı halde Montrö bahanesiyle yayınladığı muhtıranın hesabını hukuk önünde tam vermeleri bekleniyor. Konu hakkında Akit’e konuşan askeri uzmanlar ve hukukçular okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Geciken ceza darbeciyi cesaretlendirir

Hukukçu Yakup Alar, “104  emekli askerin imzalaması, gece yarısı yayınlamaları ve tehdit içeren cümleler 27 Mayıs,12 Mart,12 Eylül 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz’daki dilden hiç farkı yoktur. Darbeciler hukuken yeteri kadar cezalandırılmadığı için yeni darbelere cesaret edebildiler. Darbe yargılamaları hızlı, seri ve cezaları oldukça caydırıcı olmalıdır. Darbe imalı bildirinin emsal cezai yaptırımı en kısa zamanda verilmezse bu darbecileri cesaretlendirir” dedi. Bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğini kaydeden Alar, “104 emekli amiralin organize bir şekilde hazırlık yaparak hazırlamış oldukları milli iradeye yönelik darbe imalı bildiriyi ifade özgürlüğü olarak değerlendirmek ve bu bildiriyi hazırlayanların ‘Biz darbeye karşıyız, nasıl darbeci oluruz, darbenin karşısında ilk biz oluruz’ şeklindeki  beyan ve savunmaları insanın aklıyla alay ettiklerini göstermektedir” şeklinde konuştu.

Kendi yapamadıkları darbelere karşılar

ASSAM Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, “Bunların ‘Darbelere karşıyız’ sözleri yalan. Bir algı çalışması. FETÖ’yle mücadele etselerdi, FETÖ bu kadar palazlanamazdı. Geçmişlerine bakın hiçbir darbeyi ya da girişimini kınamadıklarını göreceksiniz. Bunlar kendi yapamadıkları darbelere karşılar. Bunları cesaretlendiren muvazzaf yapı mutlaka deşifre edilmelidir. Aksi halde tehlike büyüktür” dedi. Bu defa yargıdan kaçmalarına müsaade edilmemesi gerektiğini kaydeden Ergür, “Milli Savunma Bakanlığı bir idari yönergeyle bu emeklilerin ordu evlerine girişlerini yasaklamalıdır. Ya da Türkiye’nin değişik illerindeki lojmanlarda iskan etmelidir. İdari talimatla olacak bütün yaptırımlar ivedilikle uygulanmalıdır. Deşifre olanlar hukuk önünde en ağır cezaya çarptırılmalıdırlar ki, benzer şeylere cüret edemesinler. Akıllarından bile geçirmesinler” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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