Herkesin konuştuğu ezber bozan genç duyurdu: Artık siyasi görüşüm de var

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması konusunda verilen kararın ardından bir sokak röportajı sosyal medyayı salladı. Videoda, Ayasofya'nın cami olması sorusu üzerine yüzüne dövme yaptıracak kadar marjinal görünümlü bir genç, "Ne güzel. Gideriz cuma namazı kılmaya. Sevindim. İnançlı biriyim ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar" dedi. "Peki, bu gelişme oy verme davranışınızı etkiler mi?" sorusunu ise aynı genç "Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok" diye yanıtladı.

Gencin Cuma namazına katılmak için Ayasofya Camii'ne gittiği de görüldü.

AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu

Ezber bozan genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise AK Parti'ye üye olduğunu bildirdi.

"Siyasi görüşüm yok ama dini görüşüm var' demiştim. Artık siyasi görüşüm de var." ifadelerini kullanan genç, fotoğrafını da paylaştı.