Herkesin beyin kimyası farklı

Her yaratılan gibi, her beyin de farklı. Beyin karmaşık ağlar ve milyarlarca sinir hücrelerinden oluşmakta. Bunlar birbirleriyle ilişkide. Farklı iki sinir hücresi birbiri ile bağlantı kuracağı zaman bir kimyasal üretilir. Üretilen kimyasal iki hücre arasındaki boşluğu aşarak diğer hücreye ulaşır. Ulaştığı hücreyi aktif hale getirir ya da pasifleştirir. Ardından kimyasal yollayan hücre yolladığı kimyasalı geri alır.



Bu süreçte gerçekleşen bazı problemler bipolar bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu tür rahatsızlıklar beyinde bulunan kimyasallarda yaşanan anormallikler ya da dengesizlikten dolayı ortaya çıkmaktadır.

Mesela dopamin adı verilen kimyasal eksikliğinde şizofreni oluşur.

Serotonin adlı kimyasal eksikliğinde ise depresyon açığa çıkabilir.

Tüm bu rahatsızlıklar beyin kimyası ile alakalı rahatsızlıklardır.

Herkesin beyin kimyası farklıdır. Salgılanan kimyasallar farklıdır ve salgılanan kimyasallar farklı şekillerde kontrol edilir.

Yaratılışta herkesin beyni eşit olsa da geliştirmek kişinin kendi elindedir.

Beyni canlı tutabilmek için konuşmak, bol bol kitap okumak, merak duygusunu geliştirmek gibi pek çok faktör vardır.

Ancak beynin gelişimine yardımcı olunmazsa beyin gerileyebilir.

Beyni geliştirici eylemler sayesinde beyin kimyası da korunarak beyin kimyası bozukluğu yaşamak engellenebilir.