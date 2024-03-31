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Gündem Herkesi çileden çıkaran F-35 kararı! Sözün bittiği yerdeyiz
Gündem

Herkesi çileden çıkaran F-35 kararı! Sözün bittiği yerdeyiz

Yeniakit Publisher
2024-03-31 02:03:00 - 2024-03-31 02:09:14
Herkesi çileden çıkaran F-35 kararı! Sözün bittiği yerdeyiz

Joe Biden yönetimindeki ABD, İsrail'e 25 adet F-35 satmaya hazırlanıyor. Gazze'deki zulme sessiz kalan Amerika'nın bununla kalmayıp ek olarak binlerce bomba vereceği öğrenildi.

ABD'nin Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına kamuoyuna duyurmadan onay verdiği belirtildi.

ABD'de Joe Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığı bildirildi.

Washington Post'un ismi açıklanmayan ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

25 adet F-35 satışına onay

ABD yönetimi kamuoyuna açıklamadan Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi.

2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verildi.

900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor, benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ziyaretini müteakip onay

Söz konusu silah onaylarının İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti.

Washington Post'a konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz. İsrail'e silah yardımını koşula bağlamak gibi bir politikamız yok" yorumunu yaptı.

ABD Kongresi'ndeki bazı Demokrat isimler yönetimin Kongre'ye bildirimde bulunmadan İsrail'e silah göndermesini eleştirirken Biden yönetimi ise İsrail'in kendini savunma hakkına atıf yapıyor.

Şubat ayında Biden'ın yayımladığı memoranduma göre aralarında İsrail'in de olduğu ABD'den silah alan ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğine ilişkin güvence vermesi talep edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da videoları kamuoyuna düşen savaş hukuku ihlali iddialarına rağmen İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde savaş yürüttüğü açıklamasını yapmıştı.

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