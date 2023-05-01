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Yaşam Herkes şaşkın! Türkiye'de görüntülendi
Yaşam

Herkes şaşkın! Türkiye'de görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-05-01 13:07:00 -
Herkes şaşkın! Türkiye'de görüntülendi

"Asgari endişe altında" olan Gökçe Tuygun kuşu, Bingöl'de objektiflere takıldı.

IUCN kırmızı listesinde “Asgari endişe altında” olan Gökçe Tuygun, Bingöl’de bir doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Bingöl’de IUCN kırmızı listesinde “Asgari endişe altında” olan Gökçe Tuygun, merkeze bağlı Kumgeçit köyü kırsalında doğa çekimi yapan Serhat Bürke, tarafından görüntülendi. Gökçe Tuygun bir süre sonra gözden kaybolurken, doğa fotoğrafçısı Bürke, ilk defa bu türü görüntülediğini belirtti.

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