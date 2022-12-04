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Gündem Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Son hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı
Gündem

Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Son hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Hastane, sağlık ocağı ya da ağız diş sağlığı merkezi... Hangisine giderseniz gidin içeri girdikten sonra sizi parmağıyla "sus" işareti yapan bir hemşire karşılar. Hastanelerin olmazsa olmazı 'sessiz ol' hemşiresi Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 12:49:00 -
Herkes onu ‘sessiz ol’ işaretiyle tanıdı! Son hali ortaya çıktı! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı

Hastane, sağlık ocağı ya da ağız diş sağlığı merkezi... Hangisine giderseniz gidin içeri girdikten sonra sizi parmağıyla "sus" işareti yapan bir hemşire karşılar. Hastanelerin olmazsa olmazı 'sessiz ol' hemşiresi Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.

1970'lerde İstanbul'da 'sessiz ol' pozuyla tanınan hemşire Dilek Tunca, şimdilerde yeniden gündeme geldi. 

Adeta bir ikon haline gelen Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

Değişimini gören gözlerine inanamadı

Eski model Dilek Tunca'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

İşte Dilek Tunca’nın son hali:

 

 

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