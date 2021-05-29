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Aktüel ‘Herkes için her yerde sanat’
Aktüel

‘Herkes için her yerde sanat’

Bursa’da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için daha önce “Bursa’nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sokak Sanatçıları Festivali düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:08:00 -
‘Herkes için her yerde sanat’

Hasan Özan  Bursa

Festival boyunca Bursa’nın sokakları müziğin ritmiyle şenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Herkes için her yerde kültür ve sanat’ mottosuyla çalıştıklarını hatırlatarak, Sokak Sanatçıları Festivali’nin de bu prensip doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Sokak müzisyenlerinin sağlıklı bir ortamda sanatlarını icra edebilmesi için kısa süre önce devreye aldıkları “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesinin hem vatandaşlardan hem de sokak müzisyenlerinden büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu çalışmayı ‘Sokak Sanatçıları Festivali’ne dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. Şimdi bu coşkuyu tüm Bursalılarla buluşturuyoruz” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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