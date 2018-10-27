Her yıl 2500 ölüm!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl ortalama 2 bin 500 çocuk ev kazalarında hayatını kaybediyor.

Özellikle 0–6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları, çeşitli yaralanmalar, sakatlanmalar hatta ölümlerle sonuçlanmaktadır. UNICEF’in araştırmasında kazaya uğrayan 0-6 yaş arası çocuklarda en fazla rastlanan kaza tipinin yüzde 63 oranında düşmeler, yüzde 16 yanıklar, yüzde 7 araba kazaları ve yüzde 4 ile zehirlenmeler olduğu belirlenmiş..

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastanelere müracaat etmiş ve her yıl ortalama 2 bin 500 çocuk ev kazalarında hayatını kaybetmekte..



Tedbirlerin çok basit bir listesi

Halı ve kilimler bulundukları yerlere sabitlenmeli.

Prizler ve elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı.

Banyo ve mutfak zeminleri her zaman kuru tutulmalı.

Kibrit ve çakmak gibi tutuşturucu aletler çocuklardan uzak tutulmalı.

Delici ve kesici aletler kilitli dolaplarda saklanmalı.

Balkon ve pencerelere korkuluklar takılmalı.

Sivri köşeler ve kenarlar kapatılmalı.

Balkon ya da pencere önlerinde sandalye veya koltuk konulmamalı.

Temizlik maddeleri çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalı.

Elektrikli cihazlar kullanılmadıkları zaman fişten çekilmeli

Kolay ulaşılabilir yerlerde yangın tüpü bulundurulmalı..