Her yerde bu resmi vardı! Yavuz Sultan Selim'in gerçek resmi ortaya çıktı

Safevi ve Memlük Devleti’ni tarih sahnesinden silen Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun en kudretli hükümdarları arasında gösterilmektedir.

İmparatorluk topraklarını hiç olmadığı kadar büyüten Sultan Selim, 50 yaşındayken ’aslan pençesi’ adı verilen bir hastalıktan ötürü hayatını kaybetti.

Osmanlı’yı ’halifelik’ makamı ile şereflendiren İmparatorun türbesi ise Fatih ilçesindeki Yavuz Selim Camii’nde bulunuyor.

Her gün binlerce insan bu türbeye giderek Osmanlı’nın ilk halifesi I. Selim’in ruhuna dualar okuyor.

Diğer taraftan Yavuz Sultan Selim denilince çoğu kişinin aklına yan taraftan çizilmiş, küpeli bir İmparator tasavvuru oluşabilir.

Hatta İmparatorun Hintli bir köleden etkilendiği ve küpeyi de ’Ben de Allah’ın kuluyum’ sözlerine binaen taktığı iddia ediliyordu.

Fakat Mercidabık, Ridaniye; Çaldıran Ovası gibi savaşlarda düşmanlarına diz çöktüren Yavuz Sultan Selim’in birden fazla portresi bulunuyor.

Bunlardan biri de son dönemde bir hayli popüler. İşte, Yavuz Sultan Selim’in gerçek resmi olduğu söylenen o eser: