  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi
Gündem

Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-10 09:50:00 - 2024-04-10 10:29:43
Her yerde aranıyordu! Mehmet Kopal Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Enmiyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK'dan araması olan Mehmet Kopal'ın sınır dışı kararının ardından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet KOPAL, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa’dan Türkiye'ye getirildi.

PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu
PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu

Gündem

PKK'nın 81 ilde sokağa inme çağrısı’ Kürt vatandaşlar karşı koydu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı
“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı

Gündem

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı

AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü
AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü

Gündem

AK Parti’ye ‘evet’ oyları yakılmış halde bulundu: Seçime ‘DEM/PKK’ gölgesi düştü

Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!
Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

Gündem

Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yakıcı

şimdi demlenenlerin kıçı çaydanlıktan daha fazla cozur cozur yanmaya başlar

Toshiba

Müthiş bir bayram hediyesi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23