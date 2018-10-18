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Her yer mikrop kaynıyor

Toplu taşıma araçlarında, özellikle adliye, hastane gibi kalabalık yerlerde dikkatsiz hastalar hastalıklarını size de bulaştırabilirler. Merdiven trabzanları, yürüyen merdivenlerin korkuluk bantları en tehlikeli yerler.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:02
Her yer mikrop kaynıyor


Domuz gribinin yayılmasındaki en önemli sebeplerden biri kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında hatta hastanelerde ve evlerde olur olmaz yerlere ellemek ve dokunmaktan kaynaklanıyor. Tedbirsiz, “Bana bi’şi olmaz!” zihniyetli davranış domuz gribi değil sadece pek çok hastalığın da yayılmasındaki en önemli etken. Kendi evinizdeki kapı kollarının dahi temizliğine önem vermelisiniz. Kapı kolları, merdiven korkulukları, toplu taşıma araçlarının tutmaçları hastalıkların bulaşmasını, yaygınlaşmasını artırıyor.

Hastaların hastanede mikrop kapmaları (enfeksiyon) sadece bizde olmuyor. Bu, dünyanın en önemli sorunlarından biri.
Amerika’da 1200’ün üzerinde hastaneyi kapsayan araştırmaya göre her 1000 hastanın 46’sına MRSA mikrobu bulaşmakta, bunların 12’si taşıyıcı olarak kalırken, 34’ü zatürree, septisemi (kan zehirlenmesi) gibi ciddi enfeksiyonlara yakalanmakta..

Yani Amerika’da her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişi hastanede mikrop kapıyor. Ve takriben 119 bin kadarı da bu yüzden ölmekte..

Avrupa da aynı. AB Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin raporu, Avrupa’da hastaneye yatan 10 kişiden birinin yani, yılda 3 milyon insanın enfeksiyon kaptıklarını ve 50 bin kişinin de bu sebeple öldüklerini bildirmektedir.

Peki tedbiri yok mu bunun? Var ama tamamen etkili olmuyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlıkla ilgili tüm birimlerin, hastaların ve hasta yakınlarının bile üzerlerine düşen görevler olduğu belirtiliyor. Mesela siz hastane ziyaretinde oraya buraya elinizi sürmemeye özen gösterin. Çocuklarınızı ikaz edin. Abur cubur götürmeyin. Hastane yönetimleri de üzerlerine düşeni yaparsa tehlike kısmen azalır, deniyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:02
  1. kir
  2. pislik
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