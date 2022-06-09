“Her türlü hazırlığı tamamladık”

Karakaş, şöyle konuştu: “Ülkemizde bu işin zannederim bir buçuk iki senedir üzerinde çalışan bakanlıklarımız, bakanlıklarla beraber Ankara’da bu işi regülasyonuna kadar takip eden arkadaşlarımızla hep beraber çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç doğrultusunda da zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi. Biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik. Kurduğumuz bu şirketle bizim açımızdan ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının yani hakikaten kafanızda bir endişe oluşturmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının kurulması için harekete geçtik. Yani biz aşağı yukarı bir uçtan bir uca baktığımız zaman bin tane şarja en az ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık.”