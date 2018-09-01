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Her şey kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Gözlerine inanamadı

İzmir'de yol ortasında birisiyle tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayınca cadde üzerinde bulunan bir dükkanın reklam panosunu kırdı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:47
Her şey kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Gözlerine inanamadı

Olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Talatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sabah 06.00 sıralarında iki şahıs cadde üzerinde bulunan bir pet shop önünde tartışmaya başladı.

Zaman zaman karşılıklı hırpalanmaya varan tartışma sırasında, şahıslardan biri sinirlerine hakim olamayarak dükkanın cam bölümünün yanında bulunan reklam panosunu yumrukladı. Sinirini dükkandan çıkaran şahıs, bir süre daha yanındaki kişiyle tartışmaya devam etti.

Sabah dükkanı açmak için iş yerine gelen Hakan Canay isimli dükkan sahibi, panoyu görünce şaşkınlık yaşadı. Kendi imkanları ile reklam panosunu onaran Canay, olayın aslını güvenlik kameralarını izleyince öğrendi. Canay, “Görüntüleri izleyince iki kişinin kavga ettiğini, birinin de panoya yumruk attığını gördük. Kendini bilmez biri sinir anında kırmış” diyerek olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:47
  1. İzmir
  2. Kavga
  3. kavga anı
  4. camı kırdılar
  5. güvenli kameralarına yansıdı
  6. gözlerine inamamadı

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