“Her mahalleye gençlik merkezi yapacağız”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var” söyleşilerinde Boğazköy Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, kendisine yoğun sevgi gösterilerinde bulunan öğrencilerle sohbet etti, sorularına yanıt verdi.

“Gençlik yatırımlarına önem veriyorum”

Bir öğrencinin “Başakşehir gibi kıymetli bir ilçede en yetkili kişilerden birisiniz. Bu ilçeyle ilgili yaptığınız en büyük proje nedir?” sorusuna yanıt veren Başkan Kartoğlu, “İlçemize kazandırdığımız her proje bizim için çok kıymetli ve değerli. Özellikle gençlik çalışmalarına ve içinde gençlik bulunan her projeye büyük önem veriyorum. Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan gençlik merkezimiz tamamlandı. Başakşehir Mahallesi’ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı ile Bahçeşehir’deki merkezimizdeki çalışmalar devam ediyor. Benim için en kıymetli projeler gençler ve çocuklar için yapılan projelerdir. Her mahallemizde gençlik merkezi yapmış olacağız” dedi.

“Çevreci gençler yetiştiriyoruz”

Başkan Kartoğlu, “Okulumuz, ilçemizin ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan okullarından biri. Sizce gelecekteki dünyamızı kurtarabilecek miyiz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Doğa ve çevreyi çok sevmeliyiz. Bunun için var gücümüzle çalışmalı, var gücümüzle genç nesiller yetiştirmeliyiz. Herkes bu işi sahiplenir, geri dönüşüme evindeki atıkları dönüştürerek başlarsa çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Her fırsatta söylüyoruz, ‘Her şey çöp değildir’ diye. Bu işe kafa yorar ve inanırsak, başarıya ulaşırız. Böylece geleceğimizi de kurtarmış oluruz.”