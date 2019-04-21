0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Her maça kara kediyle çıkıyor

Kara kediyle maçlara çıkan amatör küme ekiplerinden Tersanespor, yenilgi yüzü görmüyor.

21 Nisan 2019 Pazar 11:42
Her maça kara kediyle çıkıyor

Kara kediyle maçlara çıkan amatör küme ekiplerinden Tersanespor, yenilgi yüzü görmüyor.


Zonguldak’ta 2. amatör kümede 7 haftadır yenilgisiz tek takım olan Tersanespor’a kara kedi uğur getiriyor. Tersanespor’un antrenörlüğü yapan 52 yaşındaki tecrübeli antrenör Ayhan Hotan, sokakta sahip çıktığı kara kedisini her maça çıkararak rakiplere uğursuzluk getirdiğini kendisine de uğur getirdiğini düşünüyor. Kara kedi antrenör Ayhan Hotan’la her maça çıkarak yedek kulübesinden ayrılmıyor. Takımın maskotu haline gelen kedi Tersanespor’la çıktığı her maçta ya galibiyet ya da beraberlik alıyor.


Tersanespor’un tecrübeli antrenörü Ayhan Hotan, ’’Kara kedinin annesine araba çarptı. Ben de sahip çıkarak beslemeye başladım. Sonra kara kediyle beraber maçlara çıkmaya başladık. Onunla beraber çıktığım her maçta ya galibiyet ya da beraberlik aldım. Onun bana uğur getirdiğini rakiplere de uğursuzluk getirdiğini düşünüyorum. Şu anda kara kediyle yenilgi yüzü görmedim. Ömrüm yettiğince ona bakmaya devam edeceğim’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lüks otomobil kuaföre daldı
    1. Lüks otomobil kuaföre daldı
    2. Sri Lanka'da ne oldu? | Sri Lanka..
    3. Denizlilere Nisan ayında kar sürprizi
    4. Türk Eximbank'tan yerel paralarla..
    5. FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu..
    6. İki yılda 35 kilo verip, 7 kez..
    7. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım..
    8. Mustafakemalpaşa’da hafızlık icazet..
    9. Üniversiteliler [email protected]üs'te Ülker..
    10. Egelilerin umudu azalıyor
    11. Çetin: "Örnek alınmak güzel"
    12. Tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı..
    13. Mbaye Diagne rekoru kırmaya hazırlanıyor
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İnsanlık dışı..
    15. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kimseden..
    16. Başkan Kılıç: “Esnaf namusumdur”
    17. Sason’da kar ve heyelan nedeniyle..
    18. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün..
    19. MHP lideri Devlet Bahçeli, "İçimizden..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dağlarda..
    21. İSKİ’den ’Fatih Turan’ açıklaması
    22. Kanada’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve..
    23. Başkan Çolakbayrakdar, koltuğunu..
    24. Tır devrildi tonlarca zeytinyağı yola..
    25. Her maça kara kediyle çıkıyor
    26. Özer Matlı: "Gün bir olma günü"
    27. Doğu’da kar yağışı ve dolu uyarısı
    28. Kan vermek için yarıştılar
    29. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yüksek..
    30. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bizim..
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    Venezuela'dan flaş Türkiye açıklaması! "15 Temmuz darbe girişiminden sonra..."
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!