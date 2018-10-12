Her gün bir demeti tiroide şifa vesilesi



Sabah öğle akşam dereotu

Dereotu tiroid bezlerinin hızlı ya da az çalışmasında çok etkilidir. Gerçi şimdi mübarek Ramazan’dayız, fakat bayram sonrası sabah, öğle ve akşam öğünlerinden 15 dakika önce bir tutam dereotu yemelisiniz. 3 ay sonra tiroid bezleriniz normale dönecektir. Ayrıca zayıflamanıza da bu kür yardımcı olacaktır. Dereotu tokluk hissi verdiğinden sofradan erken kalkarsınız.

Hem tohumları hem de yaprakları adeta ilaç niyetine kullanılır.

● Safra ve sindirim suyu salgılanmasını sağlar. Mide ve bağırsak gazlarını önler.

● İdrar söktürür. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

● Anne sütünü çoğaltır.

● Kansere karşı korur.

● Hıçkırığı giderir.

● Anti-histaminik özellikleri sayesinde, alerji, hapşırma ve öksürüğe karşı iyi gelir.

● Ağızda çiğnenen tohumları ağız kokusunu önler. Ağız içini dezenfekte edip, hijyenlik sağlar. Antioksidan etkisi ile bakterilerin zararlarına karşı, diş ve diş etlerini korur.

● Kasiyum bakımıdan zengin olduğundan, kemik ve diş sağlığı için faydalıdır.

● Vücuda kuvvet ve çeviklik verir.

● Hamilelerin kullanmamaları tavsiye edilir.