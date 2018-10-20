Her çay zayıflatmıyor
Zayıflama çaylarının kilo vermeye etkisi iki şekildedir; birincisi metabolizma hızını arttırarak gün boyu yakılan kalori miktarını yükseltmek, ikincisi ise harcanan enerjinin vücutta depolanan yağlardan gelmesini sağlayarak yağ yakılmasını hızlandırmak.20 Ekim 2018 Cumartesi 17:21
Bazı zayıflama çayları gerçekten kilo vermeye yardımcı olurken, bu çayların etkileri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Mesela zayıflama çaylarının pek çoğu aynı kahve gibi “kafein”lidir.
Aşırı kafein tüketimi ise çarpıntı, uykusuzluk ve kaygılı ruh haline sebep olabilir. Ya da vücuttan suyun atılmasına yardımcı olan bazı bitkisel çaylar aşırı su kaybı yaparak halsizliğe yol açabilir.
Kaldı ki bitki çayları her bünyede aynı olumlu veya olumsuz tepkiyi göstermez. Bazı çaylar bazılarına iyi gelirken, bazılarının fenalaşmasını, hatta hiç hissettirmeden uzun vadede başına iş açılmasına sebep olabilmektedir.
Bütün zayıflama çaylarının yan etkilerinin birbiriyle aynı olduğunu söylemek yanlış olur çünkü karışımları farklı olabilir. Aşağıdaki listede, genel olarak “diyet çayı” olarak satılan bazı karışımların muhtemel ortak yan etkileri yer alıyor.
Nabzı hızlandırır
Kalp ritmini bozabilir
Baş dönmesi yaratabilir
Aşırı su kaybına yol açabilir
Zihin karışıklığı yaratabilir
Uykusuzluğa neden olabilir
Kusma ve mide bulantısına neden olabilir
Sindirim sorunlarına ve hazımsızlığa yol açabilir
İshale neden olabilir
Mide kramplarına yol açabilir
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