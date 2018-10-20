Her çay zayıflatmıyor

Bazı zayıflama çayları gerçekten kilo vermeye yardımcı olurken, bu çayların etkileri kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Mesela zayıflama çaylarının pek çoğu aynı kahve gibi “kafein”lidir.

Aşırı kafein tüketimi ise çarpıntı, uykusuzluk ve kaygılı ruh haline sebep olabilir. Ya da vücuttan suyun atılmasına yardımcı olan bazı bitkisel çaylar aşırı su kaybı yaparak halsizliğe yol açabilir.

Kaldı ki bitki çayları her bünyede aynı olumlu veya olumsuz tepkiyi göstermez. Bazı çaylar bazılarına iyi gelirken, bazılarının fenalaşmasını, hatta hiç hissettirmeden uzun vadede başına iş açılmasına sebep olabilmektedir.

Bütün zayıflama çaylarının yan etkilerinin birbiriyle aynı olduğunu söylemek yanlış olur çünkü karışımları farklı olabilir. Aşağıdaki listede, genel olarak “diyet çayı” olarak satılan bazı karışımların muhtemel ortak yan etkileri yer alıyor.

Nabzı hızlandırır

Kalp ritmini bozabilir

Baş dönmesi yaratabilir

Aşırı su kaybına yol açabilir

Zihin karışıklığı yaratabilir

Uykusuzluğa neden olabilir

Kusma ve mide bulantısına neden olabilir

Sindirim sorunlarına ve hazımsızlığa yol açabilir

İshale neden olabilir

Mide kramplarına yol açabilir