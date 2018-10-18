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Her çay zayıflatmıyor

Hanımlar bitki çayı içerek zayıflamaya çabalıyor. Fakat uzmanlar da uyarıyor: bitkilerde pek çok bilinmeyen kimyasal olabilir.

18 Ekim 2018 Perşembe 19:29
Her çay zayıflatmıyor


Bir ilaç haline getirilmedikleri için bitkilerin içindeki bu maddelerden biri sağlığınıza zarar verebilir. Bitkidir, doğadandır diye rahatlıkla kullanmak aşırıya kaçmak yanlış olur..

Binlerce aktif kimyasal barındıran bitkiler, ancak saflaştırıldıklarında sonuçtan emin olunabilir. Mesela kiraz sapı suyu gerçekten zayıflatıyor, ama buna rağmen çok fazla içmemek ve hatta az miktarda alıp sonuçlarına bakmak lazım; size göre mi değil mi..

Hem zayıf olmak, her zaman sağlıklı olmak anlamına gelmiyor. Zayıflarken yeterli ve dengeli beslenme kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle hanımların zayıflamak uğruna sağlıklarını kaybetmeleri, bütün dünyada endişe ile karşılanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı “kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olması” şeklinde tarif ediyor. Zayıflamak uğruna birçok insanın bunlardan birini veya hepsini tehlikeye atığı görülüyor.

Zayıflamak isteyen hanımların Beden Kitle Endeksi (BKİ)’den yararlanmaları iyi olur. Bu ne demek? Bu; BKİ, vücut ağırlığının kg cinsinden, boy uzunluğunun metre cinsinden değerinin karesine bölümü ile elde edilir, demek..

Normal kabul edilen değer aralığı ise 18,5-24,9 aralığıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre;

● değerlerin 18,5’tan az olması beslenme yetersizliği,

● 18,5-19,9 aralığı normal kabul edilebilir,

● 20,0-24,9 normal,

● 25,0-29,9 kilolu,

● 30,0 ve üzeri ise şişman olarak kabul edilmektedir.

Kişilerin sağlıklı ya da hasta olmasını etkileyen faktörlerin birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat edilmesinde fayda var..

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:29
  1. bitki çayı içerek zayıflamak mümkün mü
  2. beden kitle endeksi

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