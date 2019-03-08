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Her biri alanında öncü Türk kadınları sergide buluştu

Eskişehir’de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi katkılarıyla, Dr.

08 Mart 2019 Cuma 17:15
Her biri alanında öncü Türk kadınları sergide buluştu

Eskişehir’de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi katkılarıyla, Dr. Günseli Naymansoy tarafından 50 Öncü Türk Kadını sergisi açıldı.


Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergide, Türkiye tarihine damga vuran ve alanında öncü olan 50 başarılı Türk kadını sanatseverlerle buluşturuldu. Fotoğraf sergisinde bilim, havacılık, eğitim ve sanat gibi hemen her alanda çalışmalar yürüten öncü kadınların çalışmaları ve katkıları anlatıldı.


Sergi açılışında konuşan Dr. Günseli Naymansoy, "50 Öncü Türk Kadını sergisini şu nedenden dolayı açtım; Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak düşündük. Fakat bunun şöyle bir amacı var, Türk kadını kendisine verilen hakları kullanarak çok büyük bir yol kat etmiş ve büyük işler başarmıştır. Bu yeterli değildir sağlanan olanakların ülkenin her tarafına yayılması, her kademeye ulaşması gereklidir. O zaman çok daha ileri gideceğimize inanıyorum. Ancak sayılarla da ifade edebileceğimiz şekilde Türk kadını, bilimde çok ileri bir noktadadır. Şu anda kültür yozlaşması yaşıyoruz ve ne yazık ki popüler kültür hakim. Genç kızların örnek alacağı rol, modellerimiz yok. Bu serginin amacı o rol, modelleri biraz olsun gösterebilmek. Bu konuda küçük bir katkı sağlayabilmektir. Sergiyi kabul eden Anadolu Üniversitesi yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, Naymansoy Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, katılımcılarla birlikte sergiyi gezerek öncü kadınlar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:15
  1. sergi
  2. bilim
  3. sanat

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