Her bir firmanın dijital danışmanı olacak

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yapay zekâ destekli Kolay İhracat Platformu’nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde tanıttı. Pekcan, tanıtım toplantısında yeni platformun Türkiye’nin ihracatına doğrudan etki edebilecek çok önemli bir yazılım projesi olduğunu belirtti.

41 kere maşallah

Pekcan, iş insanları için dijital çağın ruhuna uygun, oldukça gelişmiş bir altyapı hazırladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“İhracatçılarımız ile girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz. Kolay İhracat Platformu’yla artık her bir ihracatçımızın, yapay zekâ teknolojisi ve çalışan dijital bir danışmanı olacak. Bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı olarak özellikle dijitalleşme ile otomasyon eksenli projelere büyük önem ve öncelik atfediyoruz. Bu bağlamda önemli çalışmalar da yaptık. Gördük ki bu 41’inci projemiz. Dış ticaretle ilgili 7 ayrı projeyi devreye almışız. İç ticaretle ilgili 15 projeyi, gümrüklerle ilgili 12 projeyi, eğitim ve bilgilendirmeyle ilgili de 7 projemizi hayata geçirmişiz. Bu da 41 kere maşallah projemiz.”

Şeffaflaşmaya önem veriyoruz

Gümrüklerin dijitalleşmesine ve şeffaflaşmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Pekcan, “Bu alanda iyi durumdayız, Avrupa’da çok öndeyiz” ifadesini kullandı. 1-2 İskandinav ülkesinin Türkiye gümrükleriyle aynı seviyede olduğunun altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:

“Sevk evraklarını dijital ortamda paylaşamıyorduk, Avrupa bunun karşılığını veremiyordu. Pandemi sürecinde onun da önüne geçmiş olduk. Zorlu süreçle beraber bütün dış ticaret firmalarımız gümrüklere hiç uğramadan işlemlerini evlerinden, ofislerinden yapabildiler. Bu konuda da çok teşekkür aldık. Biz bu çalışmaları zamanında tamamlamıştık. Devlet desteklerinde sağladığımız otomasyon sistemimizi yıl başında uygulamaya koyduk. 1 Ocak 2020 itibarıyla 6 dijital projemizle ön plandaydık. Firmalarımız da devlet desteklerinden evinden, ofisinden, mobil telefonundan müracaat edip faydalandılar.”

Öncüyüz, örneğiz

Türkiye’nin ekonomik büyümede, kalkınmada, yerli ve milli üretimde, ihracatta çok ciddi hedeflerinin bulunduğunu anlatan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hedeflerimize ulaşmamız adına dijital ekonomiye en iyi şekilde adapte olabilmemiz gerekmektedir. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu vizyonla çalışıyoruz. Firmalarımızı dijitalleşme alanında cesaretlendirme ve desteklemenin ötesine geçiyoruz. Sunduğumuz hizmetlerde dijital teknolojileri yakından takip ediyor, iş süreçlerimize adapte ediyoruz. Dijitalleşme ve otomasyon alanında öncü ve örnek bir kurum olma vizyonuyla hareket etmeye devam ediyoruz. Kolay İhracat Platformumuz da bu vizyonla geliştirdiğimiz projelerin en son ve en gelişmiş örneğidir. Platformla dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Kolay İhracat Platformu hem ihracatçımız hem de bakanlığımız için yeni bir sayfa olacak.”