Her 4 üründen biri güvensiz! Gerçek yüzleri denetimlerde ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’de Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların tehlikeli ya da kalitesiz ürünler kullanmasını engellemek için çok hassas davrandıklarını, bakanlık olarak bin 500’den fazla ürün grubunu büyük bir titizlikle denetlediklerini söyledi.

Ce işareti zorunlu

Denetimlerde asansörlerden elektrik-elektroniğe, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinelerden gaz yakan cihazlara kadar birçok ürünün teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını tespit ettiklerini vurgulayan Varank, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin ettiklerini, aynı zamanda ürün piyasasının kalitesini koruduklarını dile getirdi. Piyasada yer alan güvensiz ürünlere karşı en önemli dayanağın tüketiciler olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bakanlığımızca toplatılmasına karar verilen, üzerinde CE işareti gibi zorunlu olarak kullanılması gereken işaretleri taşımayan, kullanma kılavuzu Türkçe olmayan ürünleri satın almamalarıdır. Güvensiz ürünlere karşı en büyük denetimci ve gözlemci vatandaşlarımızdır.”

178 ürüne “güvensizlik” kararı

Varank, güvensiz olduğu için toplatılan ürünlerin listesine bakanlığın internet sitesinden ulaşılabileceğini vurgulayarak, söz konusu sitenin daha kullanıcı dostu hale getirilmesini istedi. Varank, yerli üreticinin, güvensiz ithal ürünler nedeniyle haksız rekabete karşı korunması konusunda da çok hassas olduklarını ve bu konuda Ticaret Bakanlığı ile etkin bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “2018 yılı boyunca yaptığımız denetimlerde 45 bin 102 ürünü denetledik. Bu ürünlerin 33 bin 217’sinin teknik mevzuata, yaklaşık yüzde 25’lik orana tekabül eden 12 bin ürünün ise teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Aykırı ve uygunsuz çıkan ürünler için idari para cezası uyguladık. 178 ürün hakkında güvensizlik kararı vererek, bunları piyasadan topladık.”

“Türk malı damgası onurumuzdur”

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’ye en çok güvensiz ürünün girdiği ülkelerle iş birliği mekanizmasını işler tutacaklarını ve Türk ürünlerinin uluslararası piyasalarda herhangi bir engelle karşılaşmadan dolaşmasını önemli bir iktisadi araç olarak kullanacaklarını belirtti. Varank şunları kaydetti: “Türk Malı damgası bizim onurumuzdur. Türk malı imajını, tüm paydaşlarımızın katkısıyla güçlendireceğiz, bunun tüm dünyada kalite ve güvenlikle birlikte anılmasını sağlayacağız. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının, etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemi olmadan eksik kalacağını düşünüyoruz. Ülkemizde yıllık denetim rakamlarına bakıldığında birçok ülkeden daha fazla denetim yapıldığı görülmektedir.”