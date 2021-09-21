HepsiSanat’ın ilk buluşması özel bir sergiyle Contemporary İstanbul’da

Hepsiburada’ya bağlı HepsiSanat platformu tarafından düzenlenecek sergiden elde edilen gelir Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak. Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, şunları kaydetti: “Hepsiburada’yla Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere imza atacağız. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak Tersane İstanbul’da 5-10 Ekim tarihlerinde yapılacak 16. Contemporary İstanbul’da Contemporary Istanbul Vakfı tarafından tertip edilen ve küratörlüğünü Ayça Okay’ın yaptığı Akrasia adlı sergide 14 kadın sanatçının eserlerini bir araya getireceğiz. Sergiden elde edilecek geliri Tohum Otizm Vakfı’na aktaracak olmaktan da son derece mutluyuz.”

Kapsayıcı yaklaşım

Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ender Özgün ise HepsiSanat platformunu sanatseverlerle Contemporary İstanbul bünyesinde buluşturmaktan mutluluk duyduklarını açıkladı. Özgün şunları söyledi: “Hepsiburada olarak üretim ekosisteminin geliştirilmesi, kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve girişimcilerin dijital dönüşümlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli katkılar sağlamayı misyon ediniyoruz. Teknoloji gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyoruz. Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programımızda 23 bin girişimcimiz ve 65 kooperatifimiz yer alıyor. Yeni kurduğumuz HepsiSanat platformuyla ise sanatın dijital dönüşümüne ve bu yolla geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Otizimlilere yardım

HepsiSanat’la sanat eserleri Hepsiburada kolaylığıyla satın alınabilecek. Eserler, HepsiJet kalitesiyle sanat severlere ulaştırılacak. HepsiSanat’ın Contemporary İstanbul’un küratörlüğünde ev sahipliği yapacağı ilk serginin kadın sanatçıların eserlerinden oluşması ve elde edilecek gelirle otizimli bireylerimizin sanat yoluyla gelişimine aktarılacak olması, sanatın ve Hepsiburada’nın kapsayıcı yaklaşımını simgelemesi adına özel bir anlam taşıyor.”