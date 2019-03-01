'Hepimiz Meryemiz' hareketi Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtları için yürüdü 'Hepimiz Meryemiz' hareketi cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarına destek olmak için Fatih Camii'nden Saraçhane'ye kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Kudüslü kadınların yaşadıklarını anlatmak ve seslerini tüm dünyaya duyurmak amacıyla başlatılan "Hepimiz Meryemiz" hareketi Cuma namazından sonra Fatih Camii'nden Saraçhane'ye doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi katıldı 50 ülkede Küdüslü kadınların yaşadığı dramın anlatıldığı paneller ve söyleşiler düzenleyecek olan 'Hepimiz Meryemiz' hareketi tarafından Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtlarına destek olmak için yapılan yürüyüşe çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle binlerce kişi katıldı. Çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye kadar 'Müslüman uyuma kardeşine sahip çık', 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' sloganları atarak yürüdü. 'Hepimiz Meryemiz' hareketi Mescid-i Aksa'nın kadın murabıtları için yürüdü

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