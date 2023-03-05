Hepimiz bilmeden her gün tüketiyoruz ancak beyni küçültüyor! Sık sık tüketenlere kötü haber: Bu test beyin yakıyor

Vücudumuzda düşünen tek organın genellikle daha az düşünülen organ olduğunu hiç fark ettiniz mi? Etrafınızdaki herkes sağlığı, görünüşleri, yedikleri yiyecekler vb. hakkında endişeli, ancak vücudunuzu kontrol eden en hayati organa dikkat ediyor musunuz? Gerçek insan beyni: İnsan beyninde yaklaşık olarak 90 milyar nöron (sinir hücresi) bulunuyor. 2. 2. Beynin sol kısmında, sağ tarafa göre 200 milyon daha fazla nöron bulunuyor. Beyninizi zinde ve sağlıklı tutmak, kalbinizi veya diğer organlarınızı sağlıklı tutmak kadar önemlidir. Bu bilgilerle kendinizi test etmeye ne dersiniz? İşte o hayati önlemi olan önemli bilgiler hazinesi yazımız...

Hemen Yapmayı Bırakmanız Gereken 7 Beyin Hasarı Alışkanlığı

Beyin vücudumuzdaki en hayati organdır ve hasar gördüğünde, düşünceleriniz, hafızanız, hisleriniz vb. dahil sizi ciddi şekilde etkileyebilir. Bilim adamları, yaşam tarzınızdaki birkaç değişikliğin beyninizi, hayal gücünüzü ve zihninizi geliştirebileceğini öne sürüyorlar.

İşte beyninizin daha iyi çalışması için yapmayı bırakmanız gereken 9 şey:

1- Çok fazla şeker tüketimi

Sık sık tüketenler yandı! Uzun süre aşırı şeker alımı vücudumuzun proteinleri ve besinleri emme kapasitesini bozar. Bu, yetersiz beslenme adı verilen ve beynin büyümesini engelleyen bir duruma neden olabilir. Peki bu neden oluyor? Vücudumuzun kanda yeterli besin içermemesi ve dolayısıyla beynimize yeterince besin sağlamaması nedeniyle olur ve bu da gelişimini engeller.

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Göbekte yağlanmaya neden olan tatlılar beyninize, hafızanıza ve düşünme yeteneğinize zarar verebilir, bu nedenle ahududu ve bitter çikolata gibi antioksidan açısından zengin tatlıları seçmek hem beyniniz hem de bel çevreniz için akıllıca bir seçim olacaktır.

2- Trans yağ içeren gıdalar tüketmek:

İyi haber, tüm yağların sizin için kötü olmamasıdır. Bununla birlikte, trans yağ adı verilen belirli bir yağ türü, beyin üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Trans yağlar, et ve süt ürünleri de dahil olmak üzere hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunur, ancak bunlar bile her türlü paketlenmiş gıdaya pompalanan endüstriyel olarak üretilmiş trans yağlar kadar sorunlu değildir.

Aksi takdirde, hidrojene yağ olarak bilinen, margarin, mağazadan satın alınan unlu mamuller, cips ve krakerler, dondurulmuş ve konserve yiyecekler ve kremalı içecekler şeklinde çok fazla trans yağ tüketen kişiler, Alzheimer ve bunama için daha büyük risk altındadır. Çalışmalar, yüksek trans yağ tüketiminin aynı zamanda daha erken bilişsel düşüşe, daha düşük beyin hacmine ve daha zayıf belleğe yol açtığını göstermiştir. Ayrıca vücuttaki yağ oranı arttıkça beyin de küçülüyor.

3- MSG (Monosodyum glutamat-lezzet artırıcı) içeren ürünler tüketmek:

Monosodyum glutamat en büyük zararı kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden olmasıdır. Bu da sorunu tetikleyen ana faktörlerden biridir. Birçok kahvede bile lezzet artırıcı MSG bulunuyor. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ancak bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

4- Yeterince uyumamak:

Uyku yoksunluğu, aşırı gündüz uyuşukluğu, depresyon ve bozulmuş hafıza gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Beynin uykusuzluktan muzdarip olan kısmı ‘hipokampus’tur. Tek bir gece bile uygunsuz uyku beyninizin yeni bilgileri ezberleme yeteneğini etkileyebilir.

Ayrıca birçok araştırma, beynin kendini toksinlerden yalnızca derin uyku döngüsü sırasında arındırdığını ortaya çıkarmıştır. Uyku eksikliği beyin hücrelerinin ölümüne neden olabilir, bu da hafızanın bozulmasına ve becerilerin azalmasına neden olabilir.

5- Kulaklık ile yüksek sesli müzik dinleme:

Kulaklıklarınızla çok yüksek sesle müzik dinlemek işitme yeteneklerinize kalıcı olarak zarar verebilir. Gelecekte hafıza kaybı ve beyin dokunuzda hasar gibi bazı beyin problemlerine neden olabilir. Bunun nedeni, çevrenizde söylenenleri anlamak için çaba sarf eden beyin olmasıdır. Beyninize aşırı baskı uygularsanız, kesinlikle hasar göreceğinden emin olabilirsiniz.

Eksik kahvaltı ve yetersiz su alımı:

Belki bir diyet ya da zamandan tasarruf etmek için birçok insan kahvaltılarını atlamayı tercih ediyor. Çok az insan kahvaltı yapmamanın beyninize zarar verebileceğinin farkında olabilir. Her sabah iyi bir uykudan sonra vücudunuzun besinlere ihtiyacı vardır. Kahvaltıyı atlamak beyni bu temel besinlerden mahrum eder. Bazı araştırmalar düzenli olarak kahvaltı yapan çocukların okulda çok daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Kahvaltıyı atlamak, beynin işleyişini olumsuz yönde etkileyen düşük kan şekeri seviyelerine neden olur.

Beynin neredeyse% 80’i sudur. Beynin daha hızlı düşünmek ve daha iyi odaklanmak için yeterli suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, her zaman yeterince su içmeniz çok önemlidir. Bol su içmek hem vücudunuzun hem de beyninizin daha iyi çalışması için fayda sağlayacaktır.

6- Sigara içmek:Hepimiz sigaranın kansere neden olduğunun farkındayız, ancak sigaradaki bağımlılık yapan nikotinin beyninizi de küçülttüğünü biliyor musunuz? Aslında, uzun süreli beyin küçülmesi Alzheimer hastalığına yol açabilir.

Çok fazla yemek:

Aşırı yemek, kilo almanıza, şişkin hissetmenize ve yaşamı tehdit eden hastalıkların olasılığını artırmanıza neden olur. Ancak beyninize hayal gücünüzün ötesinde bir zarar verdiğinin de farkında olmayabilirsiniz. Aşırı yemek beyin arterlerini sertleştirir, dolayısıyla zihinsel yeteneklerimize zarar verir.

Birkaç çalışma, uzun bir süre için yüksek kalori alımının aslında bir kişinin gelecekte hafıza kaybı veya hafif bilişsel bozukluk (MCI) geliştirme olasılığını artırabileceğini ortaya koymuştur.

7- Başınızın üstüne yorgan çekerek uyumak:

bu uygulamayı sıcak ve rahatlatıcı hissedebilirsiniz, ancak başınızın üstüne örtülmüş bir battaniye ile uyumak karbondioksit tüketimini artırabilir ve oksijen tüketimini azaltabilir. Oksijen beyninizin düzgün çalışması için çok önemlidir ve yeterince oksijen içermemek beyin hücrelerinize zarar verebilir.

Şimdiye kadar, bunların her gün yaptığınız çok yaygın şeyler olduğunu merak ediyor olmalısınız. Öyleyse, şimdi beyninizi besleme ve ona hak ettiği ilgiyi gösterme zamanı. En üretken olmak için, yapmayı bırakmamız gereken şey bu aslında. Beyniniz kesinlikle size teşekkür edecek.

Gece beyin nasıl çalışır?

Gece uykusu beyin için en ideal uykudur. Beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağların geliştirilmesini sağlar. Bu sayede beyin gündüz öğrendiklerini gece kayda geçirir. Beyin bölümleri ve görevleri önemlidir. İnsan beyni, kraniyal sinirler ve omurilik sayesinde merkezî sinir sistemini kontrol eder. Beyin bölümleri; frontal lob, temporal lob, parietal lob, oksipital lob, beyincik ve beyin sapından oluşmaktadır.