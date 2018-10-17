Hepatit derdimiz!



Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, otoimmün dediğimiz bağışıklık sistemimiz ile ilgili hastalıklar, bazı ilaçlar ve hatta yağlanma da hepatite yol açabilmektedir.

Hepatit tehlikeli bir hastalık mıdır?

Hepatit A genellikle çocukluk çağında ve farkında olmadan geçirdiğimiz bir enfeksiyondur. Kronikleşmeden ve antikor gelişimi ile sonuçlanmakta ve ömür boyu bağışıklık devam etmektedir.

Hepatit B ve hepatit C akut enfeksiyonları esnasında çok küçük bir oranda da olsa fulminan hepatit denilen ölümcül seyreden karaciğer yetersizliği oluşabilmektedir. B ve C hepatiti kronikleşebilmekte ve sonuçta siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

Hepatit B taşıyıcıları nelere dikkat etmeli?

HBV taşıyıcısı olan hastalar yılda bir defa olmak üzere tetkiklerini yaptırmalıdırlar.

Birlikte yaşadığı kişilerin testleri yapılarak aşılanması gerekenler aşılanmalıdır.

Diğer sebeplerle tedavi olurken HBV taşıyıcılığı konusunda doktorunu bilgilendirmelidirler.

Hekim bilgisi dışında rastgele ilaç alarak kullanmamalıdırlar.

Kilo almaktan kaçınmalı ve fazla kilolarını vermelidirler.

Tedavisi var mıdır?

Hepatit A için tedaviye gerek yoktur. Kendiliğinden geçer. Doktorunuzun önerdiği sürece ve mutlak olmayan (yatmayı gerektirmeyen) istirahatle kendiliğinden geçer. Hepatit A ve B'nin aşısı var olduğundan aşılanmak yeterli olmaktadır.

Hepatit B taşıyıcılığı söz konusu ise tedavi edilmeksizin 6 ay veya yıllık kontrollerle takip yeterlidir.

Hepatit B ve hepatit C için gereken vakalarda tedavi mümkündür.

Hepatit C’nin henüz aşısı mevcut değildir. Hepatit C için 48 hafta süreyle haftada bir yapılan ve interferon ismi verilen iğne ve günlük hap kullanılmaktadır. Bu tedavinin başarısı uygun vakalarda %60'ın üzerine çıkmaktadır.

Hepatit B için ise bugün için 5 i hap ve biri de iğne olmak üzere çok sayıda seçenek mevcuttur. Tedavi sonrası ise vakaların büyük bir kısmında maalesef nüks görülmektedir.

Nasıl bulaşıyor?

Hepatit A

Fekal-oral yol dediğimiz dışkı-ağız yoluyla bulaşmaktadır. Sani, tasyon, hijyen şartlarının kötü olduğu durumlarda bulaşır ve kalabalık ortamlar bulaşmaya zemin hazırlar. Kan ve kan ürünleriyle geçişi mümkün fakat nadirdir. Anneden çocuğa geçebilir. Gıda kaynaklı salgınlar nadir değildir. Kirli suda muhafaza edilmiş kabuklu deniz ürünleriyle geçebilir. Tüm akut viral hepatitlerin yaklaşık %40’ı hepatit A'ya bağlıdır. Bulaştırıcılık genellikle yakınmalar başlamadan önceki ilk 10 günde olmaktadır. Hepatit A virüsü oldukça dirençli bir virüstür. Deterjanlara, asite, ether ve kloroforma dirençlidir. Kuruluk ve 60 dereceye dek ısıya dayanıklıdır. Tatlı ve tuzlu suda aylarca yaşayabilir. Suların klorlanması ile hepatitA virüsü ölür.

Hepatit B

Bulaşma genellikle HBV ile kirli kan ve kan ürünleri ve vücut çıkartıları ile olmaktadır. Ayrıca korunmasız cinsel temas, kan nakli, kirli enjektör ve tıbbi malzemenin yeniden kullanılması, doğumda neden çocuğa geçiş de etkendir. Önlem alınmadığında doğum esnasında anneden çocuğa geçiş oranı %20 dolayındadır. Hepatit B ev içinde temasla da geçebilmektedir. Bu geçiş muhtemelen virüs içeren salgı ve tükrük nedeniyle yani deri yaralanmaları ve mukoz membranlardan olmaktadır. Bununla beraber hepati B li hastaların %30’unda bir neden bulunamamaktadır.

Hepatit C

Bulaşma kandan kana yoluyla olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bulaşmanın %90 oranında kan ve kan ürünlerinden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kan temasından kaçınılması, manikür, pedikür ve diş hekimliği aletlerinin uygun şekilde steril edilmesi, traş bıçakları, kan taşlarının ortak kullanılmaması gerekmektedir. Kirli enjektörlerin yeniden kullanılması bulaşma da etkendir.