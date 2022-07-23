Hep aynı terane! FETÖ yazdı Canan seslendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen aylarda hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından Sözcü’den Ruhat Mengi’ye açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün yıllar önce ortaya attığı yalanı tekrar gündeme getiren Kaftancıoğlu, şaşırtmayan ifadeler kullandı.

AK Parti’nin seçimi kaybetmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini savunan Kaftancıoğlu, “Bu yapılanlar tamamen gideceklerini kendileri de görüp giderayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz duygusuyla yapılıyor, bu tespiti yapalım. İkincisi; 6’lı masa iktidarın bütün bu olanlarla, hukuksuz adımlarıyla ilgili süreçleri olmayan yargıya, hukuka rağmen yürütüyor” dedi.

FETÖ, Kılıçdaroğlu'na da söylemişti!

Bundan 8 sene önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı STV'de canlı yayına çıkmış ve aynı saçmalıkları gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğu iftirasını atan Kılıçdaroğlu 2014 yılında da, FETÖ'den kapatılan Samanyoluhaber'de aynı karalama kampanyasını yürüterek "Erdoğan kaçsa da ülkeye getirip yargılayacağız" şeklinde konuşmuştu.

Yıllar önce FETÖ Kılıçdaroğlu'nun kulağına, "AK Partililer kaçacak" yalanını üflemişti, şimdi de Kaftancıoğlu sahaya sürüldü!..

2023 seçimleri yaklaşırken bu tür söylemler, CHP'nin FETÖ söylemleriyle hareket edip AK Parti'ye karşı teröristlere bile bel bağlayabileceğini gözler önüne serdi!..