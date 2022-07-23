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Siyaset Hep aynı terane! FETÖ yazdı Canan seslendirdi
Siyaset

Hep aynı terane! FETÖ yazdı Canan seslendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin seçimi kaybederse Türkiye'den kaçacağı yalanını ortaya attı. Aynı yalanı yıllarca önce FETÖ, STV'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na söyletmişti!..

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:21:00 -

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen aylarda hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından Sözcü’den Ruhat Mengi’ye açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün yıllar önce ortaya attığı yalanı tekrar gündeme getiren Kaftancıoğlu, şaşırtmayan ifadeler kullandı. 

AK Parti’nin seçimi kaybetmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini savunan Kaftancıoğlu, “Bu yapılanlar tamamen gideceklerini kendileri de görüp giderayak yangından nasıl mal kaçırabiliriz duygusuyla yapılıyor, bu tespiti yapalım. İkincisi; 6’lı masa iktidarın bütün bu olanlarla, hukuksuz adımlarıyla ilgili süreçleri olmayan yargıya, hukuka rağmen yürütüyor” dedi.

FETÖ, Kılıçdaroğlu'na da söylemişti!

Bundan 8 sene önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı STV'de canlı yayına çıkmış ve aynı saçmalıkları gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğu iftirasını atan Kılıçdaroğlu 2014 yılında da, FETÖ'den kapatılan Samanyoluhaber'de aynı karalama kampanyasını yürüterek "Erdoğan kaçsa da ülkeye getirip yargılayacağız" şeklinde konuşmuştu.

Yıllar önce FETÖ Kılıçdaroğlu'nun kulağına, "AK Partililer kaçacak" yalanını üflemişti, şimdi de Kaftancıoğlu sahaya sürüldü!..

2023 seçimleri yaklaşırken bu tür söylemler, CHP'nin FETÖ söylemleriyle hareket edip AK Parti'ye karşı teröristlere bile bel bağlayabileceğini gözler önüne serdi!..

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Yorumlar

Saim Dinç

Sayın Erdoğan yönetimindeki AK Parti bu tehditlerle son 20 yıldır uğraşıyor. 2007’den beri her türlü tehditleri savuranlar hep yenildiler. Hepsi tarihin çöplüğüne gitti. 2004’lerde bazı generaller MGK’larda sayın Erdoğan’a atıp tutuyordu. Gereken cevabı hem Erdoğan’dan hem de milletten aldılar. Bu darbeci generalleri hatırlayan yok. Millet nezdinde hepsi mahkûm oldu. Millette hiçbir karşılığı olmayanlar yok oldu gitti. Sonra devreye FETÖ girdi. Herkesi tehdit ediyorlardı. Sosyal medyadan AK Parti ve onu destekleyen herkes gidiciydi. Açık açık yazıyorlardı. Ellerindeki illegal materyale güveniyorlardı. Sayın Erdoğan milletten aldığı destekle hepsini yendi. Bugün FETÖ olmadığı için atıp tutanlar FETÖ varken ortada bile yoklardı. Hepsi saklanıyordu. Bir de FETÖ’yü kendileri bitirmiş gibi hava içindeler. Hâlbuki 17/25 Aralık ve sonrasında ortada yoklardı. Gel zaman git zaman FETÖ, PKK hepsi bitti. PKK sadece sınır ötesinde kaldı. Muhalifler gene kafa çıkarmaya başladı. Yurt dışına kaçmış FETÖ’cüler, PKK’lılar tehditlere başladı. Aslında Twitter’a kimlikle girilse korkusundan kaçacaklar. Ekonomik zorluklardan dolayı şimdi yine tehditlere başladılar. Sosyal medyaya bakıyorlar. Konuşulanları duyuyorlar ve hükûmet kesin gidici, diyorlar. Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Canan Hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti! Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek. Canan Hanım iyi bilir, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir... Biz bu tehditleri belli ki seçimlere kadar duyacağız. Sonra kararı sandıkta millet verecek.!

yaşamak güzel

eyyy vatan hainleri reis 2023 te tekrar başkan seçilecek ve siz çıldırmaya devam edeceksiniz.satıldığınız yerler bakalım daha neler söyletecek sizlere
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