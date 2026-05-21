Henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro için milyonluk av partisi başladı!

iPhone 18 Pro, Apple tarafından resmi olarak henüz duyurulmadı ancak lüks telefon üreticisi Caviar, cihaz için hazırladığı özel koleksiyon modellerini şimdiden rezervasyona açtı. Apple’ın yeni amiral gemisinin eylül ayında tanıtılması beklenirken, Caviar her zamanki gibi sızıntılara dayalı tasarım öngörüleri üzerinden ultra pahalı özel sürümler hazırlamaya başladı.

Bu modeller standart kullanıcıdan çok koleksiyonerlere ve lüks tüketim meraklılarına hitap ediyor. iPhone 18 Pro için hazırlanan Royal Colors Limited Edition serisi, sınırlı üretim sayısı ve kullanılan pahalı malzemelerle öne çıkıyor. Ancak fiyatlar, telefonun kendisinden çok bir mücevher ya da özel aksesuar mantığıyla konumlandırıldığını açıkça gösteriyor.

Caviar’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için özel olarak hazırladığı "Royal Colors Limited Edition" serisinde sınırları zorlayan dört farklı tasarım bulunuyor. Gösteriş meraklılarını cezbedecek bu serideki her bir modelden dünyada yalnızca 18 adet üretilecek. Cihazların çerçevesine işlenecek 01’den 18’e kadar olan seri numaraları koleksiyoncuların iştahını kabartırken, modellerin üçünde 24 ayar altın kaplama gövde, arka panelde ise gerçek timsah ve piton derisi gibi lüks malzemeler kullanılacak.

Ev Parasına Telefon Yarışı

Tasarım tarafında sızıntılara dayanıldığı için köklü bir yapısal değişim sunmayan seri, asıl darbeyi fiyat etiketiyle vuruyor. Caviar’ın bu görgüsüzlük abidesi lüks modelleri için belirlediği fiyatlar adeta cep değil ocak söndürecek cinsten! Seçilen tasarım ve depolama kapasitesine göre fiyatlar 10.060 dolar ile 12.270 dolar arasında değişiyor. Yanında timsah derisi cüzdan hediyesiyle gelecek olan bu ultra lüks cihazlar, Apple’ın resmi tanıtımından haftalar sonra sahiplerine teslim edilecek.

