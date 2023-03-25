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Siyaset Henüz 20 bin imza toplayamayan Doğu Perinçek'in hedefi alay konusu oldu!
Siyaset

Henüz 20 bin imza toplayamayan Doğu Perinçek'in hedefi alay konusu oldu!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 01:01:00 -
Henüz 20 bin imza toplayamayan Doğu Perinçek'in hedefi alay konusu oldu!

TV 100 canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin alay konusu olan ifadeler kullandı.

yeniakit.com.tr

Türkiye adım adım 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, siyasi arena hareketlilik kazandı.

Terör sevici HDP ile HÜDA PAR'ı bir tutan Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'nı terörle ittifak edenlerle aynı kefeye koyarak, "HDP ve HÜDA PAR ile işbirliği yapanların geleceği yok." dedi.

Son iki gün kala 16 bin 192 imza

YSK'nın kuralı gereği yüz bin imzaya ulaşması gerekirken, son iki güne 16 bin 192 imzayla giren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime ilişkin hedefini anlattı.

Perinçek, Türkiye genelinde açtırdığı stantlara karşın henüz 20 bin imzaya ulaşamazken, yüz bin imzaya ulaşma durumunu, "Henüz oraya yoğunlaşmadık, fazlasıyla toplayacağız." sözleri ile değerlendirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Perinçek'in sözleri alay konusu oldu

Perinçek'in seçim hedefi ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Perinçek, "İkinci turda karşıma kim çıkarsa çıksın, ezici bir oy ile cumhurbaşkanıyım." ifadelerini kullandı.

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