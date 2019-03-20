Hentbol Yıldız Kadın takımımız yarı final yolunda

Yıldız Kadınlarda, 2018-2019 Hentbol Sezon heyecanı Eskişehir’in de aralarında yer aldığı 6 ayrı merkezde gerçekleştirilen grup maçlarıyla başladı. 19-21 Mart tarihleri arasında yapılacak karşılaşmalar sonunda 6 grubun ilk 2’si ile geçen yıldan da 4 olmak üzere toplam 16 takım yarı final mücadelesi verecek.

Sezonun açılış maçında, 19 Mart Salı günü Porsuk Spor Salonu’nda Maltepe Sahil ile Muratpaşa Belediye karşı karşıya gelirken, Anadolu Üniversitesi ise ilk günü maç yapmadan geçerken 20 Mart’ta Maltepe Sahil, 21 Mart’ta ise Muratpaşa Belediye de fikstürü maç yapmadan geçecek diğer takımlar olacak.

Muratpaşa Belediye galibiyetle başladı

İlk gün oynanan karşılaşmada, rakibi Maltepe Sahil karşısında maçın başından itibaren üstün mücadele sergileyen Muratpaşa Belediye sahadan 27-13’lük skorla galip ayrılan taraf oldu. Müsabakaların ikinci gününde ise Anadolu Üniversitesi, ilk maçından galibiyetle ayrılan Muratpaşa Belediye ile karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Anadolu Üniversitesi mücadelesini maçın geneline yayamayınca sahadan 33-22’lik skorla mağlup ayrıldı.

İlk iki günü geride kalan 2018-2019 Hentbol Sezonu Yıldız Grup Kadın müsabakalarının kapanışında ise 21 Mart Perşembe günü Porsuk Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi ile Maltepe Sahil karşı karşıya gelecek. Eğer Anadolu Üniversitesi bu mücadeleden galibiyetle ayrılırsa yarı final vizesini almış olacak.