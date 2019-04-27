Hentbol: Toplu sonuç
- Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında 3 müsabaka yapıldı27 Nisan 2019 Cumartesi 22:12
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında 3 maç oynandı.
Kastamonu Belediyespor, sahasında Polatlı Belediyespor'u mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Ligde yapılan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Kastamonu Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 34-15
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-35
Ardeşen Gençlik-Yalıkavakspor: 35-28
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