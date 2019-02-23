Hentbol: Toplu sonuç - Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta 3 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları başladı. Ligde bugün oynanan 3 maçın sonuçları şöyle: Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik: 34-28 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-29 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor: 30-27



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