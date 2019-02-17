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Hentbol: Toplu sonuç

- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynandı

17 Şubat 2019 Pazar 20:11
Hentbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:


- Erkekler Süper Lig


1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 32-33

Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26

Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-25

SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-24


- Kadınlar Süper Lig


Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 23-31

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:11
  1. 15. hafta
  2. Erkekler Süper Lig
  3. HENTBOL
  4. Kadınlar Süper Lig
  5. toplu sonuç

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