Hentbol: Toplu sonuç - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynandı



İSTANBUL (AA) - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler Süper Lig

1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 32-33 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26 Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-25 SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-24

- Kadınlar Süper Lig

Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 23-31



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