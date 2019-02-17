Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları oynandı17 Şubat 2019 Pazar 20:11
İSTANBUL (AA) - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
1955 Batman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 32-33
Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26
Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-25
SELKA Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-24
- Kadınlar Süper Lig
Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 23-31
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