Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç09 Şubat 2019 Cumartesi 22:42
İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.
İki ligde yapılan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor: 26-33
MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 29-35
- Kadınlar Süper Lig
Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 18-44
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 23-20
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 27-30
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