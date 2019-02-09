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Hentbol: Toplu sonuç

09 Şubat 2019 Cumartesi 22:42
Hentbol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla başladı.

İki ligde yapılan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor: 26-33

MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 29-35


- Kadınlar Süper Lig


Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 18-44

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 23-20

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 27-30

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 22:42
  1. Erkekler Süper Lig
  2. HENTBOL
  3. Kadınlar Süper Lig
  4. toplu sonuç

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