Hentbol: Toplu sonuç



İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta, oynanan maçlarla başladı. İki ligde yapılan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

- Erkekler Süper Lig



Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor: 26-33 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 29-35

- Kadınlar Süper Lig

Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 18-44 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 23-20 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor: 27-30

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.